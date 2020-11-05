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قضاء جورجيا يرفض دعوى رفعها الجمهوريون لمنع "الفرز غير القانوني للأصوات"

09:13 م الخميس 05 نوفمبر 2020
قضاء جورجيا يرفض دعوى رفعها الجمهوريون لمنع "الفرز غير القانوني للأصوات"

محكمة أمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

رفضت محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية دعوى قضائية رفعها الجمهوريون في الولاية للمطالبة بمنع "الفرز غير القانوني للأصوات التي تم الحصول عليها بعد الانتخابات" في مدينة سافانا.

وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن الجمهوريين رفعوا الدعوى بعد أن شاهد مراقب الاقتراع التابع للحزب الجمهوري خللاً في سير العملية الانتخابية في المدينة.

وأضافت الشبكة أن الحزب الجمهوري بالولاية وحملة الرئيس ترامب قالا إنهما قدما الوثاق في محكمة تشاثام العليا الاربعاء الماضي بعدما شاهد مراقب الحزب في الانتخابات "اقتراعاً غيابياً لم تتم معالجته بشكل صحيح على ما يبدو كان مضافاً إلى مجموعة من بطاقات الاقتراع الغيابي التي كان من المقرر تعيينها بالفعل".

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محكمة أمريكية دعوى قضائية الفرز غير القانوني للأصوات الانتخابات الأمريكية

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