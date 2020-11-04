حملة بايدن عن تهديد ترامب باللجوء للمحكمة العليا: محامونا جاهزون

كتبت- رنا أسامة:

وصفت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، تصريحات الرئيس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن فرز الأصوات، بأنها "فاضحة وغير مقبولة".

وأكّدت أن محاميّيها ستكون جاهزة للتصدي للترامب، وذلك ردًا على تهديد الرئيس المنتهية ولايته بالذهاب إلى المحكمة في محاولة لوقف فرز الأصوات.

وقالت مديرة حملة بايدن الانتخابية، جين أومالي ديلون: "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات، فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى"، وفق رويترز.

كان ترامب أعلن في مؤتمر صحفي فوزه بالانتخابات، رغم عدم الانتهاء من فرز الأصوات، وقال: "سنفوز بها (الانتخابات)).. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".

وتحدث ترامب عن "تزوير"، مُعلنًا اعتزامه اللجوء إلى المحكمة العليا. وأضاف: "مستعدون للاحتفال بشيء رائع"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال ترامب، دون أن يقدم دليلا، إن "مجموعة بائسة للغاية من الأشخاص" تحاول حرمانه من ملايين الأصوات.

وتجري الانتخابات الأمريكية على مرحلتين، ففي البداية سيدلي الناخبون بأصواتهم في جميع الولايات، وسيحصل المرشح الفائز في الولاية على أصوات جميع المندوبين، الذي يساوي عددهم عدد الدوائر الانتخابية للكونجرس الأمريكي.

وفي المرحلة الثانية، التي تعتبر إشكالية، سيصوت المندوبون بالمجمع الانتخابي لصالح المرشح الذي فاز في ولايتهم.

ويبلغ العدد العام للمندوبين 538 شخصًا، ومن ثمّ على المرشح أن يحصد أصوات 270 مندوبًا لتحقيق الانتصار في السباق الرئاسي.

وفي عام 2016 أتاح هذا النظام لترامب الفوز على منافسته وقتذاك، هيلاري كلينتون، رغم أنها حصدت عددا أكبر من أصوات المواطنين الأمريكيين بشكل عام.