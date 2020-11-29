المكسيك تسجل 10 آلاف إصابة جديدة و586 وفاة بكورونا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 10 آلاف و8 إصابات جديدة و586 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و100 ألف و683 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 105 آلاف و459 حالة وفاة.