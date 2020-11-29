ترامب: لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسلفانيا

وكالات

كتب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء أمس السبت، عبر تويتر، أن ‏إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق باكتشاف أخطاء بالعد بل بالعثور على من صوتوا بشكل غير قانوني.

وتابع في تغريدات أخرى قائلاً: "‏لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسلفانيا ولكن بعض الأشخاص لا يريدون الإطلاع عليه".

وأعلن أنه سيستأنف الأحكام الصادرة في بنسلفانيا، وأضاف أن العملية الانتخابية بالولاية شكل الاحتيال جزءا كبيرًا منها.