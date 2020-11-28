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كوريا الجنوبية تؤكد أول إصابة بإنفلونزا الطيور في دواجن محلية

01:59 م السبت 28 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تؤكد أول إصابة بإنفلونزا الطيور في دواجن محلية

انفلونزا الطيور

سول- (د ب أ):

أكدت كوريا الجنوبية، السبت، أول حالة إصابة هذا العام بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، بين دواجن محلية في مزرعة بط بإقليم جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، السبت، إنه تم التأكد أن فيروسا، تم اكتشافه في البط بمزرعة بمنطقة "جيونجياب" بإقليم "نورث جيولا" على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول، في اختبار ما قبل الشحن أمس الأول الخميس، من سلالة "إتش.5.إن.8" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وهذه أول حالة مؤكدة من السلالة شديدة العدوى، التي يتم اكتشافها بين دواجن محلية في البلاد هذا العام.

وشملت حالات أخرى حتى الآن طيورا برية.

وسلالة "إتش.5.إن.8" من إنفلونزا الطيور هي نفس نوع السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور التي تم اكتشافها بين طيور برية في كوريا الجنوبية هذا العام. وهذه المرة الأولى من حوالي عامين وثمانية أشهر، التي يتم فيها تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن محلية.

إنفلونزا الطيور دواجن كوريا الجنوبية الطيور

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