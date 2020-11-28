بقوة 5.5 درجات.. زلزال يضرب جزر الكوريل الشمالية بالشرق الأقصى الروسي

موسكو- أ ش أ:

أعلنت الهيئة الجيوفزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بقوة 5.5 درجات ضرب جزيرة باراموشير بشمال الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل يلينا سيمينوفا، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجات، وكان مركز الزلزال على بعد 100 كيلومترا جنوب شرق جزيرة باراموشير بشمال الكوريل وعلى عمق 55 كيلومترا".

وأوضحت رئيسة المركز أن القاطنين بالمنطقة شعروا بالهزة الأرضية.