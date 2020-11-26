تركيا: السجن المؤبد لـ500 متهم في محاولة انقلاب 2016

وكالات:

قضت محكمة تركية، الخميس، بالسجن المؤبد على قرابة 500 متهم، بينهم جنرالات وطيارون، بعد أن أدانتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "الأناضول" الرسمية التركية أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم الأحكام متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة الانقلاب قبل أربع سنوات من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.

وقُتل أكثر من 250 شخصا في محاولة للإطاحة بالحكومة في 15 يوليو 2016 عندما استولى جنود على طائرات حربية ومروحيات ودبابات وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وقالت "الأناضول" المملوكة للدولة إن 25 طيارا كانوا يقودون مقاتلات حربية من طراز (إف-16)، حكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد، أي أنه لن ينالوا الإفراج المشروط إلا بعد قضاء 36 عاما على الأقل خلف القضبان.

ونال أربعة مدنيين محاكمين في القضية 79 حكما بالسجن المؤبد لكل منهم.

ووجهت السلطات التركية اتهامات إلى قائد القوات الجوية السابق، الجنرال أكين أوزتورك وعسكريين آخريين، بقيادة الانقلاب من قاعدة "أكينجي" الجوية بالقرب من أنقرة، ولا سيما منح الأمور لقصف المباني الحكومية ومحاولة قتل الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وتمت محاكمة 475 شخصا وجاهيا أمام القضاء التركي، فيما يتم محاكمة 16 شخصا غيابيا، بينهم غولن.

وكان هذه المحاكمة الأبرز من بين عشرات القضايا التي يتهم فيها آلاف الأشخاص بالتورط في محاولة الانقلاب، التي تقول أنقرة إن الداعية فتح الله غولن ضالع فيها، وهو ما ينفيه بشدة.