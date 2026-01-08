إعلان

رئيس المجلس الأوروبي: جرينلاند ملك لشعبها

كتب : مصراوي

12:21 ص 08/01/2026

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيقوسيا/أثينا - (د ب أ)

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع جرينلاند والدنمارك، في مواجهة المطالب الأمريكية المتجددة بضم أكبر جزيرة في العالم.

وقال كوستا خلال حفل افتتاح الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية، نيقوسيا: "بشأن جرينلاند، اسمحوا لي أن أكون واضحا: جرينلاند ملك لشعبها".

وأضاف "لا يمكن تقرير أي شيء يخص الدنمارك أو جرينلاند دون مشاركتهما؛ فهما تحظيان بالدعم الكامل والتضامن المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي".

وأشار كوستا إلى أن أوروبا تمثل ما هو أكثر من مجرد مفهوم جغرافي، واصفاً إياها بأنها "مجتمع تأسس على قيم مشتركة".

وتابع بالقول "إن قوتنا الجماعية ترتكز بالفعل على اقتصاد مزدهر وزيادة الاستثمار في قطاع الدفاع، لكنها تعتمد قبل كل شيء على مدى الثبات والاتساق الذي ندافع به عن تلك القيم".

وأضاف كوستا "لهذا السبب لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل بانتهاكات القانون الدولي، سواء كان ذلك في قبرص، أو أمريكا اللاتينية، أو جرينلاند، أو أوكرانيا، أو قطاع غزة".

واختتم رئيس المجلس الأوروبي تصريحاته بالقول "أوروبا ستظل المدافع الراسخ عن القانون الدولي ونهج تعددية الأطراف".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس المجلس الأوروبي: جرينلاند ملك لشعبها أنطونيو كوستا تضامن الاتحاد الأوروبي مع جرينلاند والدنمارك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية
أخبار مصر

متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية
لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2026
درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
زووم

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان