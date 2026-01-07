إعلان

أمريكا تعلن تجميد المساعدات للحكومة الفيدرالية في الصومال

كتب : مصراوي

11:59 م 07/01/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

(أ ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تجميد كافة المساعدات الأمريكية للحكومة الفيدرالية في الصومال، على خلفية مزاعم بتدمير مسؤولين صوماليين مستودعا تموله أمريكا يعود لبرنامج الأغذية العالمي، والاستيلاء على 76 طنا من المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين الفقراء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه إدارة ترامب لا تتسامح مطلقا مع تبديد، أو سرقة، أو تحويل مسار المساعدات المنقذة للحياة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه تم إيقاف كافة برامج المساعدات الأمريكية الجارية حاليا والتي تستفيد منها الحكومة الفيدرالية في الصومال.

