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الهند تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و524 وفاة

07:57 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
الهند تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و524 وفاة

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 44 ألفا و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و266 ألفا و706 أشخاص.
وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الخميس - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 524 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 135 ألفا و223 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 452 ألفا و344 حالة.
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و679 ألفا و138 شخصا بزيادة قدرها 36 ألفا و367 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الهند حالات وفاة

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