ماكرون: أسوأ ما في الموجة الثانية لكورونا انتهى
باريس - (د ب أ):
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتم تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأرجع ذلك إلى بعض التحسن في الوضع.
وأضاف ماكرون في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء: "لقد انتهى أسوأ ما في الموجة الثانية".
وشدد الرئيس الفرنسي على أن جهود احتواء تفشي الفيروس آتت أُكلها، لكن يجب أن تستمر حاليا.
وأضاف أن متاجر التجزئة التي أغلقت سابقا يمكن أن يعاد فتحها مطلع الأسبوع المقبل.
وسيظل المواطنون بحاجة إلى تصاريح لمغادرة منازلهم. ومنذ نهاية أكتوبر، سُمح للأشخاص بمغادرة منازلهم فقط لسبب وجيه.
وبدءا من مطلع الأسبوع المقبل، سيُسمح للأشخاص بالذهاب للتنزه وممارسة الرياضة داخل دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من المنزل ولمدة ثلاث ساعات في اليوم. في السابق، كانت الأوامر تتعلق بساعة واحدة داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد.
وستظل الحانات والمطاعم مغلقة في الوقت الحالي، وليس من المقرر إعادة فتحها حتى 20 يناير ضمن مسار من ثلاث خطوات للخروج من الإغلاق.
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