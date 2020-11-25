كوريا الجنوبية تسجل 382 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 31 ألفا و735 إصابة.

ومن بين الـ 382 إصابة المسجلة ، كانت هناك 363 إصابة محلية و19 إصابة وافدة من القادمين من الخارج.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 513 شخصا.