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أول تعليق من فريق بايدن بعد قرار ترامب ببدء عملية انتقال السلطة

03:32 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
أول تعليق من فريق بايدن بعد قرار ترامب ببدء عملية انتقال السلطة

جو بايدن

قال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق المرحلة الانتقالية للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مساء الاثنين، إن مديرة إدارة الخدمات العامة أكدت فوز بايدن ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، كفائزين واضحين في الانتخابات، مما يوفر للإدارة القادمة الموارد والدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأضاف في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن قرار اليوم يعد خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات، التي تواجه الولايات المتحدة، بما في ذلك السيطرة على وباء كورونا وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

وأوضح أن هذا القرار النهائي هو إجراء إداري لبدء عملية الانتقال رسميا مع الوكالات الفيدرالية، وأن المسؤولين سيبدؤون في الأيام المقبلة الاجتماع مع المسؤولين الفيدراليين لمناقشة الاستجابة للوباء، والحصول على حساب كامل لمصالح الأمن القومي الأميركي.

ويأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فريقه للتعاون مع فريق الرئيس المنتخب خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي ميرفي، "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

وأضاف "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة. ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".

وتابع ترامب: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".​

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