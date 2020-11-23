مصر تدين بشدة استهداف الحوثيين محطة توزيع منتجات بترولية في السعودية
كتب- محمد صفوت:
أعربت مصر اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي عبر مقذوف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، مساء اليوم الاثنين، رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذا استقرار امدادات الطاقة.
وجددت مصر تأكيدها على تضامنها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعميه.
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