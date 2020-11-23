أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بايدن يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا

07:00 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
بايدن يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن لتكون الأحدث في سلسلة اتصالاته بالقادة الأجانب، وذلك رغم أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والجمهوريين يرفضون الاعتراف بفوزه.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين، أن بايدن واردرن تبادلا التهنئة على فوزهما مؤخرا في الانتخابات، وناقشا مكافحة التغير المناخي وفيروس كورونا في ظل الإبقاء على المؤسسات المتعددة الأطراف.

ولايزال هناك 15 يومًا حتى الموعد النهائي للولايات للتصديق على نتائجها في الانتخابات الأمريكية، و21 يومًا حتى يجتمع المجمع الانتخابي و44 يومًا حتى يصادق الكونجرس على النتائج و58 يومًا حتى مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

جو بايدن واشنطن نيوزيلندا أمريكا

الخبر التالى:

مدينة سول تعلن عن إجراءات مشددة حتى نهاية العام للحد من انتشار "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا