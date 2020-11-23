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باكستان تسجل 2756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

07:27 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
باكستان تسجل 2756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 376 ألفا و929 حالة، وذلك عقب تسجيل 2756 إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نفلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7696 حالة، وذلك عقب تسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 330 ألفا و885 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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