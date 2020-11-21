أردوغان: كورونا زاد من مسؤولية وأهمية مجموعة العشرين

أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وباء فيروس كورونا زاد من مسؤولية وأهمية "مجموعة العشرين" التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد.

جاء ذلك في رسالة مرئية أرسلها أردوغان إلى قمة زعماء "مجموعة العشرين" التي انطلقت افتراضيًا اليوم السبت، برئاسة السعودية، وتستمر يومين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله إن القرارات التي سنتخذها في قمة الرياض ستكون حاسمة، ليس فقط في الحد من الآثار السلبية للوباء، بل أيضا في تلبية التطلعات المتعلقة بمجموعة العشرين.

وأشار أردوغان إلى أن وباء كورونا الذي يوصف بأنه أخطر أزمة صحية في القرن الأخير، يؤثر بشكل عميق في الحياة بدءا من الاقتصاد وحتى التجارة والتعليم والعلاقات بين البشر.

وأكد أردوغان أن تركيا لبّت احتياجات مواطنيها وساندت أصدقاءها وأشقاءها عبر الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الدعم من 156 دولة و9 منظمات دولية في إطار مكافحة كورونا.

وشدد أرودغان على أن "قمة زعماء مجموعة العشرين تعقد في وقت نفهم فيه جيدا قيمة التضامن العالمي بشكل أفضل في مواجهة مشكلة عالمية".

​وترأس السعودية أعمال الدورة الحالية لقمة قادة مجموعة العشرين، التي تعقد افتراضيًا على مدى يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.