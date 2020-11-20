‏"انهيار تام".. حملة ترامب تخسر عشرات الدعاوى القضائية

وكالات:

وصف مستشار القانوني للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خسارة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعاوى القضائية بأنها "انهيار تام".

وقال مستشار بايدن، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إن حملة ترامب خسرت 28 دعوة قضائية حتى الآن.

‎‏وأضاف أن "حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات".

وشكك ترامب في أكثر من مناسبة في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه تمت عمليات تزوير في أكثر من ولاية.

وقال محاميو ترامب أمس أن هناك العديد من الأدلة على حدوث تزوير في عدة ولايات.