أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

حصيلة وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ 100 ألف شخص

07:20 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020
حصيلة وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ 100 ألف شخص

فيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

ذكرت السلطات الصحية في المكسيك ، الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص لاقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبذلك تأتي المكسيك في المركز الرابع من حيث أعلى الوفيات في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند، بحسب حصيلة أوردتها جامعة جونز هوبكنز,

وحتى الآن، تم تسجيل مليون و19 ألفا و543 إصابة بفيروس كورونا في المكسيك، لتأتي بذلك في المركز الحادي عشر عالميا.

وتم تسجيل 576 وفاة جديدة يوم الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 100 ألف و104 وفيات.

فيروس كورونا المكسيك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111955

    عدد المصابين

  • 101564

    عدد المتعافين

  • 6508

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57145838

    عدد المصابين

  • 39664018

    عدد المتعافين

  • 1363730

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع قياسي للإصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا