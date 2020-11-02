ألمانيا تطالب البرلمان الأوروبي بسرعة اتخاذ موقف بشأن صندوق التعافي

برلين - (د ب أ):

حثت الحكومة الألمانية البرلمان الأوروبي على سرعة اتخاذ موقف من صندوق إعادة الإعمار الأوروبي البالغة قيمته 750 مليار يورو لمكافحة تداعيات أزمة كورونا في دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مصادر في وزارة المالية الألمانية اليوم:" نحن ننتظر بفارغ الصبر إلى حد بعيد أن يدلي البرلمان الأوروبي بتعليق حاسم في هذا الشأن".

وطالبت هذه المصادر البرلمان الأوروبي بالتفاوض بشكل بناء مع مجلس الاتحاد حتى يتمكن برنامج المساعدات الهائل من البدء في أول 2021، مشيرة إلى أن العديد من الدول الأوروبية في حاجة ماسة إلى المال في ظل ركود الاقتصاد، وحذرت المصادر من أن الجمود في هذا الموضوع " خطير للغاية".

كانت الدول الأوروبية اتفقت في تموز/يوليو الماضي على خطة يتم تمويلها بالديون وترمي إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا ودفع التحديث الرقمي للاقتصاد قدما، ويمثل قلب هذه الخطة صندوق إعادة الإعمار الذي سيتم توزيع أكثر من 90% من هذه الأموال عبره.

ولا يزال هناك جدل حول الشروط الواجب الالتزام بها للحصول على هذه الأموال، حيث يتعين على الدول الأعضاء أن تضع خطط إصلاح وتسمح بها، ومن المنتظر صرف 390 مليار يورو في صورة منح لا يتم ردها بل سيتم سدادها على أنها ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي، فيما سيتم إتاحة 360 مليار يورو كقروض.