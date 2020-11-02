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بينهم قطر.. وزير إسرائيلي يكشف عن 5 دول مرشحة للتطبيع مع إسرائيل

09:14 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
بينهم قطر.. وزير إسرائيلي يكشف عن 5 دول مرشحة للتطبيع مع إسرائيل

اسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلية، إيلي كوهين، أن هناك خمس دول أخرى مرشحة في الوقت الراهن للتطبيع مع إسرائيل، بينهم قطر.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية، أكدت عن مصادر سياسية أن قد تكون الدولة العربية التالية في مسار التطبيع مع إسرائيل، بعد إعلان اتفاق السلام مع السودان، الجمعة.

وأوضح كوهين، أنه "في الوقت الراهن هناك خمس دول ذات صلة بهذا الموضوع وهي السعودية وعمان وقطر والمغرب والنيجر".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد في أغسطس الماضي، برلين أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وأكد بن فرحان أن "المملكة ملتزمة بالسلام (مع إسرائيل) على أساس خطة المبادرة العربية" التي طرحتها الرياض في قمة بيروت عام 2002.

فيما أكد كوهين أنه في حال مواصلة " سياسة الشرق الأوسط الحازمة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن من الممكن لإسرائيل أن تبرم اتفاقيات مع دول عربية أخرى.

ورأى كوهين أن السياسة المفرطة في الحرص للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في المنطقة وحيال إيران لم تثبت نجاحها، وقال إن سياسة القوة فقط هي الواقعية في الشرق الأوسط، منوها إلى أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة برهنت على ذلك.

كانت إسرائيل اتفقت مؤخرا مع الإمارات والبحرين والسودان على تطبيع العلاقات.

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