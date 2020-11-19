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إثيوبيا تعلن رفضها التفاوض مع "مجرمي" تيجراي

09:55 م الخميس 19 نوفمبر 2020
إثيوبيا تعلن رفضها التفاوض مع "مجرمي" تيجراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أنها لن تتفاوض مع ما وصفتهم بـ"مجرمي" جبهة تيجراي، بعد اندلاع نزاع مسلح بين الطرفين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت كلّ من الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم تيجراي، أمس الأربعاء، تحقيق انتصارات عسكرية مهمة في النزاع المستمر منذ أسبوعين بينهما والذي دخل وفق أديس أبابا مرحلته "النهائية".

وكان رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، أعلن انطلاق عملية عسكرية في 4 نوفمبر ضد السلطات المتمردة للمنطقة الواقعة شمال إثيوبيا. وجاء ذلك عقب أشهر من التوتر بين السلطات المركزيّة و"جبهة تحرير شعب تيجراي".

ويصعب التحقق مما يجري فعليًا في الميدان بسبب قطع الاتصالات في المنطقة والقيود المفروضة على تنقلات الصحافيين.

وأكد رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا، وعدة وسائل إعلام رسمية، اليوم أن الجيش ينتصر على جميع الجبهات.

آبي أحمد وزارة الخارجية الإثيوبية تيجراي الحكومة الإثيوبية

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