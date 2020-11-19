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كورونا: كل 17 ثانية يموت شخص بسبب الوباء في أوروبا

07:23 م الخميس 19 نوفمبر 2020
كورونا: كل 17 ثانية يموت شخص بسبب الوباء في أوروبا

منظمة الصحة العالمية

عواصم أوروبية- (بي بي سي):

قال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، إن شخصًا يموت كل سبع عشرة ثانية في القارة ، بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال إن اللقاحات أعطت أملاً عظيماً في مكافحة الفيروس، لكنها لا تمثل الحل السحري، لأن آليات الحصول على الإمدادات من اللقاح قد تستغرق بعض الوقت.

و كانت عدة شركات مثل "موديرنا و فايزرأند بيونتيك "الأمريكيتين و استرازينيكا الأوروبية أكدت انها بصدد طرح لقاحات ضد فيروس كورونا تتمتع بنسب نجاح عالية تصل الى اكثر من 94 % و أكد أغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة " بيوإن تيك" الالمانية أن تأثير هذه اللقاحات قد لايظهر قبل سنة من الأن.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا أوروبا

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