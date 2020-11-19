الفلبين تعتزم تعجيل الموافقات على لقاح كورونا

مانيلا - (د ب أ):

تعتزم الفلبين خفض الوقت المقرر من أجل الموافقة على لقاحات فيروس كورونا التي تمت الموافقة عليها بالفعل من جانب دول أخرى، وذلك للتعجيل باستخدامها في حالات الطوارئ بين الأفراد الأكثر عرضة للخطورة في المنطقة الساخنة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصدر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، أمرا لإدارة الغذاء والدواء في البلاد، بخفض مدة عملية إصدار الموافقة إلى ثلاثة أسابيع بدلا من ستة أشهر، بحسب ما قاله المتحدث باسمه هاري روك، اليوم الخميس.

وقال روك إن دوتيرتي وافق أيضا على الدفع مقدما للشركات المصنعة للقاحات، بعد أن كان قد عارض ذلك في البداية، مضيفا أن القطاع الخاص تعهد بشراء مليون جرعة على الأقل من اللقاح.

وتعاني الفلبين من ثاني أسوأ تفش لكورونا في جنوب شرق آسيا، حيث سجلت أكثر من 412 ألف إصابة حتى أمس الأربعاء.