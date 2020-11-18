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‎الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على طاقم طبي للهلال الأحمر في اليمن

09:47 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
‎الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على طاقم طبي للهلال الأحمر في اليمن

الإمارات

أبوظبي- (أ ش أ):

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له الطاقم الطبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية، من خلال عملية إطلاق نار.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء - أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

وشددت على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني من شأنه أن يعيق استمرار عمليات الإغاثة وتأثر وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، ما قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.

وأكدت الوزارة استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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الإمارات الإرهابي الاعتداء الإرهابي على طاقم طبي اليمن عيادات الرعاية الصحية المتنقلة الهلال الأحمر

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