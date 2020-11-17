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السلطة الفلسطينية تعلن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل

07:06 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
السلطة الفلسطينية تعلن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل

حسين الشيخ

وكالات

أعلنت السلطة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، عودة العلاقات والتنسيق الكامل مع إسرائيل.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على تويتر: "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

ولم يقدم الشيخ المزيد من التفاصيل علما بأن عباس أعلن في مايو الماضي وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخططها في حينه لضم أجزاء من الضفة الغربية والذي تم تعليقه لاحقا.

وتضمن القرار الفلسطيني وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية ما سبب عجزًا كبيرًا لها.

وفي وقت سابق زعمت القناة "20 الإسرائيلية"، أن عددًا من القيادات الفلسطينية، تسعى لخلافة صائب عريقات، والذي توفي إثر إصابته بكورونا، في منصبي أمين سر منظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات بالمنظمة.

ومن بين الأسماء التي زعمت القناة الإسرائيلية وجود خلاف بينهم على من يخلف عريقات في مناصبه، جاء حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية.

وذكرت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ينتظر بداية فترة ولاية جو بايدن في البيت الأبيض لتعيين أحد المُرشحين للمنصب.

واليوم نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قوله إن القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، من الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن التحرك سيكون على أساسها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو ردينه في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه إذا ما اعترفت إدارة بايدن بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، واتخذت مواقف مخالفة لإدارة ترمب، فإن القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك الملف مرة أخرى على الساحة الدولية من خلال الجمعية العامة، واللجنة الرباعية للسلام.

محمود عباس السلطة الفلسطينية إسرائيل حركة فتح حسين الشيخ

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