وزير الخارجية الأردني يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية

عمان - (أ ش أ):

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، إضافة إلى الجهود المستهدفة لحل الأزمات الإقليمية ودحر الإرهاب وثقافة الكراهية بجميع أشكالها.

وأكد الوزيران - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - الحرص على تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين في جميع المجالات والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وشدد الصفدي على أن الإرهاب عدو مشترك لا ينتمي لحضارة أو دين ويتناقض مع القيم الإنسانية المشتركة، ولا علاقة له بالدين الإسلامي الحنيف وقيم السلام واحترام الآخر التي يحملها، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة احترام الآخر ومقدساته ورفض ثقافة الكراهية بكل أشكالها.

من جهته، أكد لودريان أن بلاده تكن احترامًا عميقًا للإسلام، وأن المسلمين في فرنسا جزء من تاريخها وهويتها، مشددًا على أن بلاده تحارب التطرف وتحريف الدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون في جهود مكافحة الإرهاب والعنف، وتعزيز العمل المشترك من أجل نشر التسامح واحترام الحرية الدينية.