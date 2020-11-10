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بوتين: روسيا تأخذ بعين الاعتبار الأخطار الناجمة عن توسع "الناتو" قرب حدودها

08:44 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
بوتين: روسيا تأخذ بعين الاعتبار الأخطار الناجمة عن توسع "الناتو" قرب حدودها

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ.ش.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن على بلاده أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل خارجية تحمل معها أخطارًا محتملة، مثل توسيع وجود حلف شمال الأطلسي "الناتو" قرب حدود روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع قادة وزارة الدفاع وبعض الأجهزة الفدرالية وقطاع الصناعات الحربية، اليوم الثلاثاء: "يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل الخارجية الجديدة، التي تحمل معها أخطارا محتملة"، مشيرا إلى أن أوروبا تشهد تُوسعا عسكريا لوجود حلف "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية.

وتابع بوتين: "نحن نأخذ بعين الاعتبار الأخطار العسكرية السياسية الراهنة،وسنمضي قدما في تحديث قواتنا النووية الاستراتيجية والتعزيز المستمر لجميع مكوناتها" ، مؤكدا أن بلاده ستحافظ على قدراتها النووية عند مستوى الكفاية الضرورية".

وشدد الرئيس الروسي على استمرار تسلح القوات المسلحة الروسية بأحدث أنواع الأسلحة، مثل منظومة الصواريخ فرط الصوتية "أفانجارد" وصواريخ "يارس" الاستراتيجية بعيدة المدى، وغواصة "بوري" من الجيل الجديد، بالإضافة إلى استمرار اختبارات صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات.

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فلاديمير بوتين روسيا الناتو

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