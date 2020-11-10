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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 51 مليونًا

10:29 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 51 مليونًا

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم يقترب من 51 مليونا، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 50 مليونا و913 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 3ر33 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و263 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا والمكسيك وإيطاليا وبيرو وجنوب أفريقيا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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