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السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب العراق حتى يتحقق الأمن والاستقرار

01:43 ص الخميس 09 يناير 2020
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب العراق حتى يتحقق الأمن والاستقرار

فيصل بن فرحان

الرياض - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس أن المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص ، مشيرة إلى أنها ستقف مع العراق حتى تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

وأعرب وزير الخارجية االسعودي لأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر عن دعم المملكة للعراق، مؤكدًا أنها "ستقف دومًا مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، لتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه".

وقال إنَّ العراق "أحوج ما يكون اليوم لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب، وأن لا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها".

وتابع أنَّ المملكة "ستقف كما هو عهدها دومًا مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه العزيز".

فيصل بن فرحان العراق وزارة الخارجية السعودية

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