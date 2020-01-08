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شركات طيران سنغافورية واسترالية تتجنب المجال الجوى الإيراني والعراقي

12:57 م الأربعاء 08 يناير 2020
شركات طيران سنغافورية واسترالية تتجنب المجال الجوى الإيراني والعراقي

شركة طيران سنغافورية

سنغافورة- ( د ب أ ):

قررت شركتا طيران سنغافورية واسترالية اعتبارا من اليوم الأربعاء تغيير مسارات رحلاتهما المتجهة إلى أوروبا، وذلك بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على اثنتين من القواعد العسكرية العراقية تستضيفان قوات أمريكية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني إلى اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط .

وذكرت صحيفة " ستريتس تايمز " السنغافورية أن شركة الخطوط الجوية السنغافورية وشركة سكوت للخطوط الجوية منخفضة التكاليف ومقرها سنغافورة ، قررتا اعتبارا من اليوم الأربعاء ، تغيير مسارات رحلاتهما المتجهة إلى أوروبا لتجنب التحليق في المجال الجوى الإيراني.

وفى الوقت ذاته ذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة كانتاس للخطوط الجوية الاسترالية أعلنت أنها ستغير مسارات رحلاتها لتجنب التحليق في الأجواء الإيرانية والعراقية .

وأوضحت كانتاس أن رحلتها من بيرث إلى لندن هى التى ستتأثر فقط بتغيير المسار .

وأضافت بلومبرج أن شركتى الخطوط الجوية الماليزية والفيتنامية أعلنتا كذلك عن تغييرات في مسارات رحلاتها لتجنب الأجواء الإيرانية والعراقية .

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