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قرقاش يؤكد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

10:24 ص الأربعاء 08 يناير 2020
قرقاش يؤكد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

أبو ظبي- (د ب أ):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

وكتب، على حسابه على موقع تويتر، :"من الضروري أن تخرج المنطقة من حالة التوترات الحالية والمزعجة".

وأضاف أن "خفض التصعيد أمر حكيم وضروري".

وشدد على ضرورة اتباع مسار سياسي لتحقيق الاستقرار.

أنور قرقاش تويتر أبو ظبي

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