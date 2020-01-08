قرقاش يؤكد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة
10:24 ص الأربعاء 08 يناير 2020
أبو ظبي- (د ب أ):
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.
وكتب، على حسابه على موقع تويتر، :"من الضروري أن تخرج المنطقة من حالة التوترات الحالية والمزعجة".
وأضاف أن "خفض التصعيد أمر حكيم وضروري".
وشدد على ضرورة اتباع مسار سياسي لتحقيق الاستقرار.
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