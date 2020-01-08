قرقاش يؤكد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

أبو ظبي- (د ب أ):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

وكتب، على حسابه على موقع تويتر، :"من الضروري أن تخرج المنطقة من حالة التوترات الحالية والمزعجة".

وأضاف أن "خفض التصعيد أمر حكيم وضروري".

وشدد على ضرورة اتباع مسار سياسي لتحقيق الاستقرار.