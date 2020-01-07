السويد تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

استوكهولم - (أ ش أ)

انضمت السويد إلى عدد من الدول الأخرى التي حذرت رعاياها من السفر إلى العراق، عدا إقليم كردستان، وسط مخاوف أمنية محتملة عقب تعهد إيران بالرد على الولايات المتحدة بعد مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وعزت السويد - وفق ما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/- تحذيرها إلى "التغيرات في الوضع الأمني في العراق".

يشار إلى أن سليماني قتل هو ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين كانوا برفقتهما في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية (بغداد) فجر يوم الجمعة الماضي.