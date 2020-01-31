قائمة البلدان وعدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد

القاهرة- (وكالات):

انتشر فيروس كورونا الجديد في 3 دول أخرى، متخطيا الحواجز والعقبات التي اتخذت لمنع تسلله وانتشاره، في وقت أعلنت السلطات الصينية أنه أصاب 9692 شخصا، وتسبب بوفاة 213 منهم حتى الآن.

وأظهرت أرقام الإصابات المؤكدة التي أوردتها الصين بالفيروس، الذي بات يعرف باسم "ووهان كورونا" حتى مساء الخميس، ارتفاع عدد الأشخاص الذين ابتلوا به إلى ما يقرب 10000 شخص.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي"، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 213.

وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

في ديسمبر الماضي ظهر في الصين فيروس جديد يشبه فيروس "سارس" وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي. وسرعان ما انتشر فيروس "كورونا" في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، فما هي الدول التي أعلنت رسميا تسجيل إصابات على أراضيها؟ نورد فيما يلي أسماء الدول التي وصل إليها هذا الفيروس وعدد الحالات المؤكدة رسميا:

يوجد 9 إصابات على الأقل في استراليا، وإصابة مؤكدة في كمبوديا، و3 إصابات في كندا، إصابة في فنلندا، 6 إصابات على الأقل في فنلندا، ومثلهم في فرنسا، و4 إصابات على الأقل في ألمانيا، و10 إصابات في هونج كونج، و14 إصابة على الأقل في اليابان، و7 إصابات على الأقل في موناكو، و8 إصابات على الأقل في ماليزيا، وإصابة واحدة على الأقل في نيبال.

وحسب تقارير إعلامية، فإنه هناك 13 إصابة على الأقل في سنغافورة، و6 إصابات في كوريا الجنوبية، وإصابة واحدة على الأقل في سيريلانكا، و9 إصابات على الأقل في تايوان، 14 إصابة على الأقل في تايلاند، و4 إصابات في الإمارات العربية المتحدة، و6 إصابات على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية، وحالتين في فيتنام، ومثلهم في إيطاليا، وإصابة على الأقل في الهند، وإصابة أخرى في الفلبين.