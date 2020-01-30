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الأمم المتحدة: هجوم إلكتروني استهدف مكاتب لنا في جنيف وفيينا

02:13 ص الخميس 30 يناير 2020
الأمم المتحدة: هجوم إلكتروني استهدف مكاتب لنا في جنيف وفيينا

الأمم المتحدة

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن هجوما إلكترونيا استهدف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مكاتبها بجنيف وفيينا الصيف الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن "(المسؤول) عن تنفيذ الهجوم على تكنولوجيا المعلومات (بمكاتب المنظمة) لايزال غامضا وغير واضح، لذلك لا يمكننا تحديد أي مهاجم محتمل بعد".

وأضاف أن الخادم الإلكتروني المستهدف في جنيف لم يكن يحتوي على بيانات حساسة، وأنه تم احتواء الضرر الناتج عن الهجوم.

وقال دوجاريك إن "التهديد بهجمات مستقبلية لا يزال مستمرا" وإن "الأمانة العامة للأمم المتحدة تكتشف وتستجيب لعدة هجمات على مستويات مختلفة من التعقيد على أساس يومي".

الأمم المتحدة جنيف هجوم إلكتروني فيينا
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