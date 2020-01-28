ترامب يطالب الدول العربية بـ"التطبيع" مع إسرائيل

القاهرة- (وكالات):

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع سفراء الدول العربية للحضور إلى البيت الأبيض، لمناقشة" صفقة القرن" معه، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائلي.

وينتظر الرئيس الأمريكي استجابة سفراء الدول العربية لحضور هذه الصفقة، التي ترفض السلطة الفلسطينية الاعتراف بها، وطالبت المجتمع الدولي بمقاطعتها.

حسب هيئة البث الإسرائيلي فإن ترامب يهدف إلى دراسة التطورات الإقليمية وإمكانية اتخاذ خطوات تطبيعية مع إسرائيل، تمهيدا لاحتمال إطلاق"خطة السلام" وحشد دعم عربي لها.

من جهتها، دعت الرئاسة الفلسطينية جميع السفراء العرب والمسلمين إلى مقاطعة مراسم إعلان"صفقة القرن" الأمريكية للسلام مع إسرائيل.

وأكدت أن" هذه الخطة هي للتفاوض بين نتنياهو وزعيم حزب" أزرق- أبيض" بيني غاتس، وليس لإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه: "أن الخطة الأمريكية تهدف الى تخليص ترامب من إجراءات التنحية وتخليص نتنياهو من المقاضاة والسجن".

فيما نوه الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أمس " بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".