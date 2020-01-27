السودان: فحص قادمين من الصين..ولا حالات اشتباه بكورونا

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السودانية، فحص عدد من المسافرين القادمين من الصين، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا، في السودان.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، إن اللجنة العليا للاستعداد ومتابعة جائحة كورونا، عقدت اجتماعها برئاسة وكيلة الوزارة، الدكتورة سارة عبد العظيم، وبحضور جميع أعضاء اللجنة من الإدارات العامة بالصحة والمنظمات العالمية.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة الدكتور بابكر المقبول، إن الاجتماع ناقش سير العمل والتجهيزات والخطوات الاحترازية، لمنع دخول فيروس كورونا للسودان، لافتًا إلى تحديد 7 نقاط للعبور والمنافذ لمراقبة حركة القادمين للبلاد ومنها مطار الخرطوم، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات اشتباه بالسودان.

وأوضح المقبول أنه تم فحص 21 مسافرًا قادمين من الصين، منهم 20 بولاية الخرطوم.