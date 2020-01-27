ألمانيا تدين الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في العراق

برلين- (د ب أ):

أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد بأشد العبارات.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين في برلين: "إنه هجوم غير مسؤول يفاقم من الوضع المتوتر بالفعل".

وذكرت ديمر أنه يتعين على كافة المسؤولين في المنطقة المساهمة في مواجهة هذا التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوضع بالنسبة للسفارة الألمانية النائية عن نظيرتها الأمريكية لم يتغير بالهجوم على نحو مبدئي.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت الليلة الماضية الى قصف بخمسة صواريخ كاتيوشا سقط أحدها على مبنى السفارة ما أسفر عن إصابة عدة اشخاص لم يحدد عددهم ولا جنسياتهم.