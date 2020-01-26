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هونج كونج: إغلاق ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بسبب فيروس كورونا

01:10 م الأحد 26 يناير 2020
هونج كونج: إغلاق ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بسبب فيروس كورونا

ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك

القاهرة- وكالات:

تغلق ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك أبوابها اعتبارًا من اليوم الأحد، للحيلولة دون انتشار كورونا الجديد المُتفشي في 14 دولة منذ ظهوره بمدينة ووهان في وسط الصين، حسبما أفادت محطة "سي سي تي في" الحكومية الصينية

وقالت المحطة العمل سيسير كالمعتاد في الفنادق داخل ديزني لاند في مدينة هونج كونج.

وكانت حكومة شنجهاي أعلنت الجمعة أنه سيتم إغلاق ديزني لاند بالمقاطعة اعتبارا من يوم السبت، وذلك بعد يوم من بدء عُطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر لمدة 7 أيام.

وحتى نهاية أمس السبت، تأكّد إصابة 1975 شخصا على مستوى العالم بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، و56 حالة وفاة جميعهم في الصين.

ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك فيروس كورونا الصين الحكومة الصينية

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