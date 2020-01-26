الفلبين تخفض التأهب من بركان تال مع تلاشي حالات الثوران

مانيلا- (د ب أ):

خفضت الفلبين حالة التأهب حول بركان تال جنوب العاصمة مانيلا، وسط حدوث حالات ثوران وهزات أضعف والتي تسببت خلال الأسابيع الماضية في قذف الرماد والصخور المنصهرة، مما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في موقعه على الإنترنت اليوم الأحد إن حالة التأهب تم تخفيضها إلى 3 درجات بعدما كانت 4 درجات من أصل 5 درجات.

وحذر المعهد من أن خفض درجة التأهب "ينبغي أن لا تفسر بأن الاضطرابات قد توقفت أو أن خطر اندلاع خطر قد اختفى". وأضاف أنه يجب أن يكون السكان بالقرب من المنطقة مستعدين لإجلاء سريع ومنظم إذا زاد التهديد مرة أخرى، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وبدأ تال أحد أكثر البراكين نشاطًا وخطورة في الفلبين، في إطلاق الرماد في 12 كانون ثان /يناير الجاري، مما أدى إلى عمليات إخلاء إلزامي. وقد تأثر أكثر من 376 ألف شخص بالثوران. وأغلقت السلطات المدن لمنع الناس من العودة إلى منازلهم، بم