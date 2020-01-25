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أستراليا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا

05:33 ص السبت 25 يناير 2020
أستراليا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أرشيفية

سيدني - (د ب أ):

أكدت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أستراليا.

وقالت "ميكاكوس" في مؤتمر صحفي إن المريض هو مواطن صيني في الخمسينات من عمره كان في مدينة ووهان الصينية قبل عودته إلى ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا يوم 19 يناير الجاري.

وأوضحت أن المريض في حالة مستقرة وأنه تم عزله لكي يتلقى العلاج.

وأضافت: "من المهم التأكيد على أنه لا يوجد سبب للشعور بالقلق في المجتمع".

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