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إجراءات وقائية للركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي بسبب فيروس كورونا

10:23 م الخميس 23 يناير 2020
إجراءات وقائية للركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي بسبب فيروس كورونا

مطار الكويت الدولي

الكويت - (د ب أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الخميس، أنها اتخذت إجراءات وقائية حيال الركاب القادمين من الصين إلى مطار الكويت الدولي بناء على تعليمات وزارة الصحة بسبب فيروس "كورونا الذي ظهر هناك".

ودعت الكويت رعاياها في الصين اليوم الخميس إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إثر انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من المدن والمقاطعات.

ودعت قنصلية الكويت العامة بمدينة جوانزو الصينية في بيان صحفي المواطنين الكويتيين الموجودين بالمدينة والمناطق المجاورة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية.

مطار الكويت الدولي فيروس كورونا وزارة الصحة

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