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الصيلب الأحمر اللبناني: 52 مصابًا حصيلة اشتباكات مجلس النواب

09:51 م الأربعاء 22 يناير 2020
الصيلب الأحمر اللبناني: 52 مصابًا حصيلة اشتباكات مجلس النواب

مجلس النواب اللبناني

وكالات

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 52 فردًا في الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس النواب اللبناني وسط بيروت.

وقال الصليب الأحمر في بيان له عبر "تويتر" إنه تم نقل 12 من الجرحى إلى المستشفيات وإسعاف 40 مصابًا في المكان بمواجهات بيروت، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "النهار" اللبنانية.

واندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط بيروت؛ وتأتي الاحتجاجات على خلفية إعلان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، أمس الثلاثاء، الحكومة الجديدة.

مجلس النواب اللبناني الصيلب الأحمر لبنان

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