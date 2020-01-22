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حداد في بوركينا فاسو بعد مقتل 36 شخصا في هجوم إرهابي

12:32 م الأربعاء 22 يناير 2020
حداد في بوركينا فاسو بعد مقتل 36 شخصا في هجوم إرهابي

حداد في بوركينا فاسو

واجادوجو- (د ب أ):

بدأت بوركينا فاسو، الأربعاء، فترة حداد تستمر يومين، بعد مقتل ما لايقل عن 36 شخصا على يد إرهابيين مجهولين.

وقالت الحكومة في بيان إن مسلحين هاجموا قريتي الامو وناجراوجو بشمال البلاد، بالقرب من الحدود مع مالي يوم الاثنين.

كما أضرم المهاجمون النيران في مدرسة ابتدائية وسوق محلي، كما دمروا العشرات من الدرجات النارية، التي تعد وسيلة نقل رئيسية في المنطقة.

وجاء في بيان الحكومة أن القوات الأمنية تقاتل "الارهاب بدون توقف ".

ويُعد شمال بوركينا فاسو، المتاخم لمالي والنيجر، بمثابة ملاذ للمتطرفين الاسلاميين الذين عادة ما يهاجمون المدنيين.

وتعد بوركينا فاسو من أفقر عشر دول في العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

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