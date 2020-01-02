اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب لمناقشة التطورات في ليبيا

وكالات:

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع في ليبيا.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن أردوغان بحث هاتفيا مع ترامب تطورات الوضع في سوريا أيضًا.

يأتي ذلك بعد موافقة البرلمان التركي، ظهر اليوم الخميس، على قرار لأردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام.

كان الرئيس ترامب أكد في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض "الاستغلال الخارجي" لليبيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيسان اتفقا على ضرورة اتخاذ الأطراف إجراءات عاجلة لحل الصراع "قبل أن يفقد الليبيون السيطرة (على بلادهم) لصالح أطراف خارجية".

وأدانت مصر موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وأكّدت مصر في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيسبوك، الخميس، أن هذه الخطوة " تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".