القبض على 7 أشخاص بتهمة تسهيل هروب كارلوس غصن

أنقرة - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، بأن الشرطة بدأت تحقيقا يتعلق بالهروب المثير لكارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز من اليابان، حيث كانت تجري محاكمته بتهم فساد، إلى بيروت، عبر اسطنبول.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فقد تم توقيف سبعة أشخاص بتهمة مساعدة غصن وتسهيل هروبه.

وأوضحت الوكالة أن الموقوفين هم أربعة طيارين، يعملون لصالح شركة طيران خاصة، وموظفين اثنين من شركة خدمات أرضية خاصة، ومدير شركة شحن خاصة.

وأضافت أن تحقيقا يجري حاليا مع المشتبه بهم.

وتشير تقارير إلى أن غصن تمكن من الفرار من اليابان إلى اسطنبول ومنها إلى العاصمة اللبنانية، دون أن تتضح بعد ملابسات رحلة الهرب.

تجدر الإشارة إلى أن غصن لديه ثلاث جنسيات: لبنانية وفرنسية وبرازيلية.