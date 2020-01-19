إيران تهدد أوروبا: "سنتخذ قرارًا جديًا مع الطاقة الذرية"

طهران- (د ب أ):

هدد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الأحد، أوروبا، بإنهاء تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تفعيلها "آلية فض النزاع" النووي.

وقال لاريجاني خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، الأحد، إن "خطوات الدول الأوروبية الثلاث بالنسبة للقضية النووية الإيرانية مدعاة للأسف، وإذا اتخدت هذه الدول إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق (آلية فض النزاع في الاتفاق النووي) فإن إيران ستتخذ قرارا جادا في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "أعلن أحد وزراء الدول الأوروبية أن أمريكا هددتنا وبصراحة أنه في حال عدم تنفيذ (آلية فض النزاع) فإن رسوم استيراد السيارات ستزيد بمقدار 25 بالمائة".

وقال مخاطبا الدول الأوروبية: "المشكلة ليست في تصرفات إيران، وأنتم من انتقدتم أمريكا ولمرات عدة بسبب خروجها من الاتفاق النووي". لافتا إلى أن المشكلة هي في التهديد الأمريكي الذي يجبر دولة أوروبية قوية على أن تنتهج نهجا غير لائق وغير عادل.

وأوضح لاريجاني أن إيران ليست من دعاة التهديد، ومنذ أكثر من عام ونصف العام من التصرفات العدائية الأمريكية بالنسبة للقضية النووية فإن أوروبا تكتفي بإصدار البيانات السياسية، وأن الجمهورية الإسلامية تأنت كثيرا.

وجاءت تعليقات لاريجاني بعد مرور أقل من أسبوع على زيادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا الضغط على إيران عبر تفعيل آلية فض النزاع.