أردوغان يستبق مؤتمر برلين بالهجوم على حفتر: "تركيا مفتاح السلام"

أنقرة- (د ب أ):

استبق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤتمر برلين المُرتقب حول ليبيا، بالهجوم على قائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر، داعيا إلى عدم التضحية بآمال الليبيين لصالح ما وصفهم بـ"تجار الدم".

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، بإسطنبول، قُبيل مُغادرته إلى برلين للمشاركة في المؤتمر، الأحد، إن بلاده "أصبحت مفتاح السلام في ليبيا"، معتبرا أن مؤتمر برلين "إحدى نتائج الجهود التركية المستمرة".

وزعم أردوغان أن تركيا "لعبت دورًا كبيرًا في كبح جماح" قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

كما انتقد رد فعل المجتمع الدولي حيال أنشطة حفتر في ليبيا، وقال إن "المجتمع الدولي لم يُبدِ رد الفعل الضروري حيال الهجمات المتهورة التي قام بها الانقلابي حفتر"- على حدّ وصفه.

ودعا الرئيس التركي إلى عدم "التضحية بالآمال التي انتعشت مجددا بليبيا لصالح طموحات تجار الدم والفوضى".

وأضاف: "لا يوجد حل عسكري في ليبيا" و"أي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج".

كما أعرب عن أمله في أن يشهد مؤتمر برلين التوصل إلى "نتائج تنهي الأزمة في ليبيا".

وفيما يتعلق بتقارير عن تسريب مسودة بيان مؤتمر برلين الختامي، قال أردوغان: "لم تصلنا أي وثيقة من هذا القبيل".