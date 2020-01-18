الصليب الأحمر اللبناني: 165 مصابًا خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن

وكالات

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، أن عناصره نقلوا من وسط بيروت أكثر من 65 مصابًا، إلى المستشفيات، وأسعفوا أكثر من 100 إصابة في نفس المناطق التي تندلع بها المواجهات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين.

وكان قد أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر "تويتر" أن "فرق دعم إضافية توجهت إلى المكان، والصليب الاحمر اللبناني يرفع الجهوزية لتلبية النداءات الطارئة".

واندلعت منذ صباح اليوم مواجهات عنيفة بين قوات الأمن اللبنانية المدعومة بقوات مكافحة الشغب، ومتظاهرين في عدة مناطق خاصة وسط بيروت، وقام مجهولون بإحراق عددًا من خيم المعتصمين وسط بيروت وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذي امتد إلى بعض المحال التجارية.