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ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين بسبب أنشطة تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي

06:35 م الأربعاء 15 يناير 2020
ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين بسبب أنشطة تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي

السفارة الإيرانية

بلجراد - (د ب ا)

قالت ألبانيا، اليوم الأربعاء، إنها قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين على خلفية ما وصفته "أنشطة تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي".

وقال القائم بأعمال وزارة الخارجية الألبانية، جين كاكاج فى بيان تم توجيه "طلب إلى الممثلين الإيرانيين بمغادرة أراضي جمهورية ألبانيا فورًا" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة ديلى جازيت اكسبريس الألبانية إن هناك شكوكا حول قيام الدبلوماسيين الاثنين بممارسة أنشطة تتعلق بالإرهاب فى الشرق الأوسط وأوروبا ، وأنهما يعرضان أمن ألبانيا القومي للخطر.

ألبانيا الدبلوماسيين الإيرانيين

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